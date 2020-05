Op der Pressekonferenz iwwert déi 3. Phas vum Deconfinement gouf och den Exit fir de Sport thematiséiert.

Deconfinement am Sport / Reportage Rich Simon

An hei goufen Ouverturë vun e Freideg un annoncéiert. Virun allem ass et elo nees méiglech, och an den Halen ze trainéieren. Dat war nämlech bis elo net méiglech. D'Gesondheetministesch, Paulette Lenert, huet ënnerstrach, dass dat awer elo vun e Freideg un nees de Fall ass.

"Mat deenen nämmlechte Mesuren, déi och bausse gëllen. Dat heescht ouni physesche Kontakt. D'Konditiounen, fir de Sport ze excercéieren, bleiwen onchangéiert. Et gëtt elo just opgemaach fir bannen à condition, dass se Konzepter hunn, déi dann déi Reegelen duerchsetzbar maachen."

Et ass dann un de Gemengen, fir d'Halen nees opzemaachen. Och d'Piscinne kënnen opmaachen, wann och hei d'Sécherheetsmesurë vun ënnert anerem 2 Meter agehale ginn.

"D'Schwemme kënne prinzipiell och op sinn, dat ënner der Bedingung, dass d'Distanz kann observéiert sinn. Dat heescht et si schonn Exigenzen, déi relativ strikt sinn, déi schonns een Impakt op d'Aktivitéit hunn, wann een dat seriö duerchsetzt, mä dat sinn d'Bedingungen, fir dass eng Schwemm kann opgoen. Et muss natierlech ee Konzept virleien, dat dat och méiglech mécht. Do ginn et am Ausland scho vill Beispiller ënnert anerem bei oppene Schwemmen, wou kleng Plagen zougewise sinn, och op Rendez-vous. Et ass am Fong geholl eng einfach nei Phas, well et ee Grondsaz vu Reegele gëtt, dee muss am Beräich vum Méigleche sinn."

De Premier Xavier Bettel sot, dass och d'Fitnessstudioen hir Dieren däerfen opmaachen. Allerdéngs ginn et Restriktiounen.

"E Fitnesszenter dierf zum Beispill opgoen, mä säi ganze Wellness-Beräich muss zoubleiwen."

De Sport däerf also och nees an den Hale praktizéiert ginn. An et däerfen och nees Leit kucke goen.

"Mee wéi gesot mat der Distanz vun 2 Meter, déi muss do respektéiert ginn, an d'Plaze mussen och schonn am Viraus attribuéiert sinn, dat heescht, datt een och een Iwwerbléck huet an datt een duerno net weess wouhinner mat de Leit."

Dës Ouverturen, respektiv Mesurë gëlle vun e Freideg un.