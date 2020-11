De Lëtzebuerger Nationalcoach am Härebasket, de Ken Diederich, huet den definitive Kader fir déi nächste Rendez-vouse vun der FLBB-Formatioun bekannt ginn.

Sämtlech Covid-Tester, deene sech d'Spiller an de leschte Stonnen hu missen ënnerzéien, waren negativ. Deemno kéint ee sech elo e Méindeg an Direktioun Bratislava op de Wee maachen.

An der Slowakei spillen d'Rout Léiwen en Donneschdeg (26.11) géint Island an e Freideg (27.11) géint d'Slowakei, dat am Kader vun der Pre-Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2023.

Den definitive Kader fir béid Matcher:

Ben Kovac (Den Helder Suns, Holland)

Thomas_Grün (Gladiators Trier, Däitschland)

Ivan Delgado (Etzella Ettelbréck)

Philippe Gutenkauf (Etzella Ettelbréck)

Joe Kalmes (Musel Pikes)

Alex Laurent (Klosterneuburg, Éisträich)

Kevin Moura (T71 Diddeleng)

Oliver Vujakovic (Tirol, Éisträich)

Yann Wolff (Etzella Ettelbréck)

Max Schmit (Hiefenech)

Clancy Rugg (Basket Esch)

Mike Feipel (Sparta Bartreng)

Gaetan Bernimont (Racing Lëtzebuerg)