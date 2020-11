An zwou Wochen spillt Basketball- Nationalekipp zu Bratislava hier nächst zwee Lännermatcher an der Pre-Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2023.

Dat géint Island a kuerz drop géint d'Slowakei. Wéinst den aktuellen héijen Neiinfektiounen mécht sech den Nationaltrainer Ken Diderich awer Gedanken op een iwwerhaapt an de Fliger Direktioun Slowakei däerf klammen.

Déi entscheedend Woch huet d'FLBB Ekipp elo virun sech. 3 Covid-Tester ginn an deenen nächsten Deeg gemaach. De Staff hofft, dass déi alleguerten negativ ausfale fir op kee Spiller mussen ze verzichten. Dowéinst kruten de Philippe Gutenkauf a seng Coequipieren Consignen vun der Basketfederatioun mat op de Wee, elo scho sozial Kontakter op e minimum ze reduzéieren. Och dohanne wäerte Spiller an Eenzelzëmmer ënnerbruecht gi fir dann do an enger sougenannter Boule ze Liewen.

„De Problem ass, dass mir de ganzen Dag mussen am Zëmmer bléiwen. Mir kënne just erausgoe fir z’iessen an ze trainéieren an da muss een sech kucken net ze langweilen an sech beschäftegt ze kréien“ sot de Joé Kalmes.

De Philippe Gutenkauf hëllt dowéinst d’Spillkonsol mat op Bratislava. „Déi gëtt am Zëmmer ugeschloss fir ze spillen. Déi aner Zäit musse mir kucke wat mir maache kënnen. Wa mir zu puer an engem Zëmmer dierfe si fir an der Ekipp ze si probéieren mir eppes zesummen ze maachen.“

D’Championnat gouf hei am Land wéinst der sanitärer Situatioun bis elo mol bis Enn Dezember ënnerbrach. Dowéinst konnt de Ken Diederich e puer Deeg éischter mam Training ufänke wéi geplangt. Den Nationaltrainer muss just op Profien déi am Ausland spillen (Thomas Grün, Ben Kovac, Alex Laurent, Oli Vujakovic) den Ament nach verzichten.

„Mir gesinn sie eréischt an der Slowakei. Dann hunn mir 3 bis 4 Traininger zesummen. Sie kenne mech, mir kennen Sie, en plus sinn Sie eis Leaderen an wann mir e bëssen zesummen trainéieren ass dat och ze handelen.“

D'Mesurë vun der Regierung schreiwen vir, dass nëmmen a 4er-Gruppen dierf trainéiert ginn. Fir d'Nationalekipp zielt dëst net.

„Och déi héchst Divisioun am Land dierf dat an wann mir déi Méiglechkeet net hätten da bräichte mir net ze goen. Wa mir kee 5 géint 5 kéinte spillen da kéinten mir esou eng Kompetitioun net spillen an dofir si mir frou, dass mir vum Ministère deen Accord kritt hunn. Natierlech kann een individuell trainéiere mee mir probéieren hei eng Chimie opzebauen, Rhythmus ze kréien an ouni 5 géint 5 wier dat net dran“ esou de Ken Diederich.

D'Spiller sinn op alle Fall frou, dass sie an dëse schwieregen Zäiten awer kompetitive Basket dierfe spillen.

De 15-Mann-Kader am Iwwerbléck

Ben Kovac (Den Helder Suns, Holland)

Thomas_Grün (Gladiators Trier, Däitschland)

Ivan Delgado (Etzella Ettelbréck)

Xavier Robert Francois (Résidence Walfer)

Philippe Gutenkauf (Etzella Ettelbréck)

Joe Kalmes (Musel Pikes)

Alex Laurent (Klosterneuburg, Éisträich)

Kevin Moura (T71 Diddeleng)

Oliver Vujakovic (Tirol, Éisträich)

Yann Wolff (Etzella Ettelbréck)

Max Schmit (Hiefenech)

Clancy Rugg (Basket Esch)

Malcolm Kreps (Résidence Walfer)

Mike Feipel (Sparta Bartreng)

Gaetan Bernimont (Racing)

Head coach: Ken Diederich

Assistant coach: Denis Toroman

Team manager / scouting: Pit Rodenbourg

Kiné: Yves De Waha

Team doctor: Leopold Tondeur