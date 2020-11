An enger ganz serréierter Partie an enger spannender Schlussphase gewannen d'Rout Léiwen no enger super Leeschtung mat 77:73 géint d'Slowakei.

En Samschdeg den Owend huet zu Bratislava an der Slowakei dee véierte Match an der Pre-Qualifikatioun fir d'WM 2023 op d'Lëtzebuerger Basket-Nationalekipp gewaart. FLBB-Formatioun kann no 3 Néierlagen hier 1. Victoire an der WM-Pre-Qualifikatioun feieren.

FLBB-Formatioun huet gutt ugefaangen, a louch no 2 Minutte mat 6:0 a Féierung. An der Suite huet awer eng schwaach Quote vun der Dräier Linn dofir gesuergt, dass d'Slowaken de Match gedréint hunn. Wat d'Lëtzebuerger och zu Schaffe gemaach huet, war déi gutt Verdeedegung géint de Clancy Rugg, deen net vill ze radette krut. Alles an allem war et ganz equilibréiert 1. Hallschent. An der Paus stoung et deemno 31:30 aus der Siicht vun de Lëtzebuerger.

No der Paus hunn d'Spiller vum Ken Diederich wéi och d'Slowaken eng vill besser Trefferquote gewisen. Et ass hin an hier gaangen am 3. Quarter sou dass Lëtzebuerger nëmmen 1 Punkt Réckstand hate virum leschte Véierel. Nämmlecht Bild am leschten Véierel. An de Schlussminutten hunn d'Lëtzebuerger awer zwee immens wichteg Dräier getraff, a gewannen dësen Match no enger ganz gudder Leeschtung mat 77:73.

Victoire fir Lëtzebuerg géint Slowakei Déi beschten Aktioune vum Match elo am Video

De Resümmee vum Match



E Thomas Grün huet direkt ënnert dem Kuef déi éischt Punkten am Match fir d'Lëtzebuerger geschoss. D'Slowake sinn net gutt an de Match komm an hu vill frei Schëss ënnert dem Kuerf leie gelooss. Oliver Vujakovic an Alex Laurent hunn dogéint getraff, an esou louch Lëtzebuerg no 2 Minutte mat 6:0 a Féierung. An der Suite huet d'Slowakei allerdéngs e 9:0 geschoss a sinn domat fir déi éischte Kéier a Féierung gaangen. D'Lëtzebuerger haten am 1. Véierel eng ganz schwaach Quote vun der 3er-Linn, an hunn nëmmen 1/7 Schëss getraff. Defense huet gestemmt mee an der Offensiv war d'Gléck net op der Säit vun der FLBB-Formatioun, sou dass et 15:16 nom 1. Véierel aus der Siicht vun de Roude Léiwe stoung.

De Clancy Rugg gouf oft gedubbelt, sou dass hie Schwieregkeeten hat säi Rhythmus ze fannen. Am zweete Véierel krut hien awer mol e Ball ënnert dem Kuerf a huet no engem Foul seng zwee Fräiwerf an de Kuerf geschoss. Lues a Lues ass de Spiller vum Basket Esch besser an de Match komm an huet weider markéiert. D'Reussite vu de Slowaken huet an der Suite och nogelooss, sou dass d'Spiller vum Ken Diederich no 6 Minutten am 2. Véierel mat 26:22 a Féierung louchen. Béid Ekippen hu sech weiderhin net vill geschenkt, an et ass hin an hier gaangen. An der Paus stoung et 31:30 aus der Siicht vun de Lëtzebuerger.

Am 3. Quarter ass de Clancy Rugg vill besser an de Match komm, a konnt direkt scoren. Och de Philippe Gutenkauf an de Thomas Grün hu vu bausse getraff, sou dass d'FLBB Spiller no 3 gespillte Minutten am 3. Quarter 39:34 a Féierung waren. Doropshin hunn d'Slowaken e Time-Out geholl, fir de Rhythmus vun de Lëtzebuerger ze briechen. Et ass weider hin an hier gaangen, eng ganz serréiert Partie vu béiden Natiounen. Nom 3. Véierel stoung et zu Bratislava 51:52 aus der Lëtzebuerger Siicht.

Rugg a Grün hunn och am Ufank vum 4. Véierel hier Schëss getraff, sou dass Lëtzebuerger d'Féierung iwwerholl hunn. Och ënnert dem Impuls vum Alex Laurent ënnert dem Kuerf konnten si e Virsprong vu 5 Punkten eraus spillen, no 3 gespillte Minutten. 5 Minutte viru Schluss louch Lëtzebuerg no engem Dräier vum Alex Laurent mat 7 Punkten a Féierung. An de Schluss Minutte sinn d'Léiwe weiderhin drun bliwwen an hunn de Virsprong no engem weideren Dräier vum Ben Kovac op 11 Punkten ausgebaut. 28 Sekonne viru Schluss ass de Virsprong op 5 Punkte geschmolt. Et sollt awer duergoen, an esou gewanne Lëtzebuerger mat 77:73.