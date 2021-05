Dat huet de Premier Xavier Bettel e Mëttwoch am Nomëtteg um Pressebriefing annoncéiert.

Am nationale Sport dierfen also nees Spectateuren dobäi sinn. 150 Persoune sinn ënner strikte Mesuren erlaabt. Dës Zuel ka bis op maximal 1.000 Leit klammen, dat wann ee speziellt Konzept mat der Santé ausgeschafft gouf. Wéi dat am Detail kéint ausgesinn, konnt eis de Sportsministère op Nofro hin nach net soen.

D'Restriktioune vu jonke Sportler ënner 19 Joer, déi an engem Veräin sinn, gi fale gelooss.

An de Schwämme gëllt an Zukunft 10 m2 pro Schwëmmer. D'Distanzregel vun 2 Meter gëllt am Sport an Zukunft vu 4 Persounen un, virdru war d'Limitatioun op 2.