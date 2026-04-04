RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger Futtballer am AuslandDardari verléiert mat Fürth géint Paderborn, Sinani a Pauli spillen 1:1

RTL Lëtzebuerg
Den Offensivspiller gouf an der 87. Minutt agewiesselt
Update: 05.04.2026 18:13
Aiman Dardari am Trikot vun der Lëtzebuerger Nationalekipp
© Roland Miny / pressphoto

An der 2. Bundesliga hat Greuther Fürth Besuch vu Paderborn. Dobäi war Paderborn de klore Favorit. D’Lokalekipp huet de Match awer laang oppen gehalen, huet aus senger gudde Offensivaktiounen awer ze wéineg gemaach. Um Enn steet eng 0:2-Néierlag um Spillbou. Dobäi gouf den Aiman Dardari an der 87. Minutt fir den Ziereis agewiesselt. Paderborn leit no der Victoire op der 2. Plaz an der Tabell iwwerdeems Fürth elo op der 17. an domat direkter Ofstigsplaz steet.

An der 1. Bundesliga huet den Danel Sinani wéi déi leschte Matcher och 90 Minutten um Terrain bei St.Pauli gestanen. Zu enger Victoire sollt et awer net duergoen, Pauli spillt 1:1-Gläich auswäerts bei Union Berlin. Déi beschte Chance an der zweeter Hallschent fir Pauli hat de Sinani, säi Schoss an der 60. Minutt ass awer un dat riets baussent Netz gaangen.

An der hollännescher Eredivisie huet d’Ekipp vum Yvandro Borges Heracles Almelo auswäerts mat 1:4 géint Heerenveen verluer. De Lëtzebuerger ass bei de Gäscht net zum Asaz komm. Iwwerdeems ass an Holland d’Entscheedung an der Meeschterschaft gefall. De PSV Eindhoven ka sech fir eng 26. Kéier iwwert den Titel am nationale Championnat freeën.

Samschdeg

An der Ofstigs-Grupp an der éisträichescher Bundesliga huet de Mathias Olesen mam Grazer Ak 2:1 géint de BW Linz gewonnen. Den Nationalespiller vun der FLF stoung 90 Minutten um Terrain.

An der zweeter Liga an der Belsch, der Challenger Pro League, feiert Beveren, déi jo schonn als Opsteiger fest stinn, eng weider fulminant Victoire. D’Ekipp vum Kapitän Laurent Jans gewënnt auswäerts bei der zweeter Ekipp vum RSC Anderlecht mat 5:0. De Laurent Jans stoung wéi gewinnt vun Ufank un um Terrain a gouf an der 63. Minutt beim Stand vu 5:0 ausgewiesselt.

An der 2. Bundesliga an Däitschland huet Magdeburg eng wichteg Victoire géint Bochum am Kampf em de Verbleif an der 2. Bundesliga gefeiert. D’Ekipp vum FCM-Trainer Petrik Sander huet eng fulminant éischt Hallschent gespillt a louch an der Paus mat 2:0 a Féierung. Bochum huet wuel den Uschloss duerch den Hofmann an der 56. Minutt geschoss, zu méi sollt et awer net duergoen. D’Lokalekipp huet mat 2 weidere Goler duerch den Zukowski den Deckel drop gemaach. An der 88. Minutt ass de Lëtzebuerger Eldin Dzogovic, deen déi lescht 2 Matcher net am Kader vu Magdeburg stoung, fir de Bockhorn agewiesselt ginn.

D’Resultater an d’Tabell aus der 2. Bundesliga.

An der 3. Liga an Däitschland war Waldhof Mannheim mam Lëtzebuerger Trainer Luc Holtz op Besuch beim TSV 1860 München. Nodeems Mannheim an der 27. Minutt duerch den Bierschenk a Féierung gaangen ass, konnt den Haugen an der 86. Minutt de Match fir d’Lokalekipp nach ausgläichen. De Match sollt dann och mam 1:1 op en Enn goen. De Luc Holtz huet de Vincent Thill an der 60. Minutt fir den Asallari agewiesselt. An der Nospillzäit hat de Vincent Thill nach eng gutt Chance de Match mat engem Lucky Punch ze entscheeden, säi Schoss aus 16 Meter sollt den Dähne am awer paréieren. Mannheim steet mat 46 Punkten weider am Mëttelfeld vun der Tabell, iwwerdeems bei 1860 nom drëtte Remis um Stéck d’Hoffnungen op den Opstig lues awer sécher verluere geet.

Video
Fotoen
8
Fotoen
Video
47
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
0
Video
Fotoen
2
17
1
8
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.