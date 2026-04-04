Wéinst Karfreideg gouf an der Bundesliga e Freideg net gespillt, deemno war et e Samschdeg de Mëtteg den Optakt vum 28. Spilldag. Laang huet et dono ausgesi wéi wa Freiburg kéint d’Iwwerraschung géint Bayern geléngen, muss sech um Enn awer mat 2:3 geschloe ginn. Leipzig klappt Bremen an Hamburg spillt 1:1 géint Augsburg. Gladbach an Heidenheim trennen sech 2:2. Hoffenheim muss sech ma 1:2 géint Mainz geschloe ginn.
An England ginn de Weekend d’Matcher am FA Cup gespillt. Hei konnt sech ënnert anerem Manchester City géint Liverpool duerchsetzen.
Am Owesmatch krut et um 18h30 de VFB Stuttgart mat Borussia Dortmund ze dinn a zitt sengersäits mat 0:2 de Kierzeren. Stuttgart war déi kloer dominant Ekipp, virun allem an deenen éischte 45 Minutte war d’Lokalekipp dominant, am leschten Drëttel huet awer d’Präzisioun an d’Effizienz gefeelt. Am zweeten Duerchgang sollt et op béide Säite mei roueg hiergoen, sou dass villes op een 0:0 higedeit huet. AN der 4, Minutt vun der Nospillzäit huet den Adeyemi aus dem Näischt d’Féierung fir déi Schwaarz-Giel markéiert. Kuerz dorop sollt et fir Stuttgart nach méi déck kommen. De Brandt huet mam 2:0 den Deckel drop gemaach. Stuttgart ass no dëser Néierlag just nach op der 4. Plaz an der Tabell a gouf vu Leipzig iwwerholl.
Bayern München huet op en Neits gewisen dass ee si ni däerf ofschreiwen. D’Ekipp vum Vincent Kompany dréint e 0:2 Réckstand an eng 3:2-Victoire. Freiburg huet eng immens couragéis Leeschtung gewisen, an huet sech mat 2 flotte Goler duerch de Manzambi an den Höler an eng vermeintlech gutt Positioun bruecht. No 71. Minutte louchen d’Breisgauer verdéngt mat 2:0 a Féierung. D’Münchener, déi ouni de verletzten Hary Kane ugetruede sinn, hunn an der Schlussphase alles no vir geworf a hunn nom Uschloss vum Bischof an der 81. Minutt hier zweet Loft fonnt. Freiburg ass zu dësem Zäitpunkt net mei aus dem eegene Strofraum eraus komm. Kimmich a Co. hunn et weider probéiert a dréinen de Match duerch de Bischof (90+2') an dem Karl (90+9') hier Goler an der Nospillzäit. Eng batter Defaite fir Freiburg iwwerdeems den däitsche Meeschter mat Selbstbewosstsinn op Madrid wäert fueren, wou e Dënschdeg den Allez Match an der 1/4-Finall an der Champions League géint Real gespillt gëtt.
Leverkusen dréint e geckege Match mat 2 ënnerschiddlechen Hallschenten a gewënnt um Enn verdéngt mat 6:3 géint Wolfsburg. De VFL, aktuell just op der 17. Plaz an der Tabell hunn eng couragéiert éischt Hallschent gespillt a louchen an der Paus net onverdéngt mat 3:2 a Féierung. An deenen zweete 45 Minutten huet ee vu Wolfsburg awer näischt méi gesinn, iwwerdeems sech Schick a Co. an e Rausch gespillt huet an déi 3 Punkten zu Leverkusen behält.
Bremen verléiert am Weserstadion mat 1:2 géint Leipzig. D’Ekipp vum Daniel Thioune huet eng couragéis Leeschtung gewisen, mee huet am Leschten Drëttel d’Effizienz vermessen gelooss. Dat huet RB konnten ausnotzen a gewënnt duerch Goler vum Nusa a Romulo mat 2:1. Den Uschloss vum Bremer Musah an der Nospillzäit ass ze spéit komm. Leipzig steet op der 4. Plaz an der Tabell a ënnermauert seng Champions League Uspréch.
Kee Gewënner gëtt et tëscht Gladbach a Heidenheim. D’Gäscht hu laang un der Iwwerraschung geschnuppert, musse sech um Enn awer mam 2:2 zefridde ginn a bleiwen domat ofgeschloen op der leschter Plaz an der Tabell. E Gläichspill gouf et och tëscht dem HSV a Augsburg. Mat engem 1:1 gi béid Ekippen an den Ouschterweekend.
Mainz ënnermauert seng gutt Form a gewënnt mat 2:1 zu Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. De Mann vum Dag war den Phillip Tietz, dee mat sengen 2 Goler de Match fir d’Gäscht entscheede konnt.
Klickt hei, fir op d’Säit mat all de Resultater ze kommen.
Klickt op de Match, fir d’Statistiken ze gesinn.