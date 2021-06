D'Hollännerin huet bei engem Meeting zu Hengelo an Holland den ale Rekord em iwwer Sekonne pulveriséiert op 29 Minutten, 6 Sekonnen an 28 Honnertstel.

An der Liichtathletik huet d'Sifan Hassan de Weltrekord iwwer 10.000 Meter verbessert. D'Hollännerin ass bei engem Meeting zu Hengelo an Holland eng Zäit vun 29 Minutten, 6 Sekonnen an 82 Honnertstel gelaf an ass domadder 10 Sekonnen an 63 Honnertstel ënnert der aler Beschtzäit vun der Äthiopierin Almaz Ayana aus dem Joer 2016 bliwwen.