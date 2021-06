D'USA dogéint loossen Däitschland keng Chance a komme mat enger 6:1-Victoire op déi 3. Plaz.

An der Äishockey-WM a Lettland ass Kanada dëst Joer Weltmeeschter ginn. D'Nordamerikaner konnte sech an engem spannende Match géint den Titelverdeedeger Finnland an der Overtime den Titel sécheren, dat elo scho fir déi 27. Kéier fir Kanada an domadder zéie si mat Russland gläich.

3:2 gewënnt Kanada no Verlängerung, dat no engem u sech schwaache Start an dëser WM. Fir den Optakt vun der WM hunn d'Kanadier 3 Matcher verluer, dorënner och géint Däitschland, déi an der Halleffinall spéider géint Finnland erausgeflu sinn. Fir d'Kanadier waren et de Maxime Comtoi (25'), Adam Henrique (53') an de Nick Paul (67') déi mat hire Punkte fir de Succès vun der Ekipp gesuergt hunn.

Däitschland verléiert iwwerdeems ouni Chance mat 1:6 géint d'USA. Domadder kommen d'USA op d'Plaz 3 an Däitschland also op déi 4. Plaz.