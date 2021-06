Auslännesch Journaliste solle bei den Olympesche Summerspiller zu Tokio wéinst der Corona-Pandemie per GPS iwwerwaacht ginn.

Déi ronn 6.000 akkreditéiert Reporter a Reporterinnen aus dem Ausland mussen am Virfeld vun den Olympesche Spiller eng detailléiert Lëscht vun de Plaze virleeën, déi se wärend deenen éischten zwou Woche vun hirem Openthalt a Japan besiche wëllen. Fir sécherzestellen, datt d'Journalisten dann tatsächlech nëmmen op déi virgesinne Plaze ginn, "wäerte mir GPS notzen, fir hiert Behuele streng ze reegelen", sou d'Seiko Hashimoto vun der Organisatioun.

Sollten d'Journaliste sech net un d'Reegelen halen, da riskéiere si, hir Akkreditatioun ofgeholl ze kréien, sou nach d'Hashimoto. D'Journaliste solle sech donieft just an de ronn 150 dofir virgesinnen Hoteller an net a Privatwunnengen ophalen.

Spectateuren aus dem Ausland si bei den Olympesche Spiller net zougelooss. D'Decisioun, ob op d'mannst Spectateuren aus Japan zougelooss ginn, soll dëse Mount falen.

Bei den Organisateure ginn et aktuell och Iwwerleeungen, fir déi 70.000 Fräiwëlleger ze impfen.

D'Olympesch Summerspiller zu Tokio fänken den 23. Juli un. D'Organisateuren halen um Rendez-vous fest, obwuel de Widderstand géint d'Event grouss ass. Net nëmmen d'Bevëlkerung ass fir eng Ofso, och Entreprisen a Sponsoren hu sech fir e Verzicht vun de Competitiounen ausgeschwat.