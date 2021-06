Vun e Freideg un a bis e Sonndeg, probéiere 4 Lëtzebuerger Karateka, fir sech fir d´olympesch Spiller ze qualifizéieren.

Et sinn dat den Jordan Neves, d'Pola Giorgetti, d'Kimberly Nelting an d'Jenny Warling. Dobäi huet déi Leschtgenannte wuel déi beschte Chancen, fir zu Tokyo mat dobäi ze sinn. No der 7. Plaz op der Europameeschterschaft de leschte Mount, huet d'Jenny Warling sech komplett op den Olympia-Qualifikatiounstournoi zu Paräis konzentréiert.

Jenny Warling: No der EM hunn ech e bësse méi lues gemaach, fir mech komplett no der EM ze erhuelen. Déi leschte Woch hu mir nach bëssen Technik widderholl an Taktiken duerchgaangen. Ech sinn natierlech bëssen opgereegt, well et een Tournoi an där Form bei eis nach net ginn ass. D'Kategorië sinn elo zesummegeluecht bei mir. Dat heescht ënner 50 an ënner 55. Ech sinn awer positiv gestëmmt a freeë mech e Freideg ze kämpfen.

Fir den Olympia-Ticket ze kréien, muss d'Jenny Warling ënnert déi 3 éischt kommen.