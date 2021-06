D'Fédération Luxembourgeoise des Quilleurs wäert Spiller selektionéieren, déi bei dësem Rendez-vous Lëtzebuerger Faarwe vertrieden.

D'Kompetitiounen, déi um internationale Plang erëm ufänke kënnen, sinn e wichtegt Element vun der Weltmeeschterschaft 2022, déi vum 15. Juli bis den 23. Juli nächst Joer zu Péiteng wäert gespillt ginn.

Aus dem Communiqué geet och ervir, dass et e Referendum vum Spillsystem am "Nationalen" gouf. D'Veräiner hunn sech awer majoritär géint eng Reduzéierung vun den Ekippe bei de Männer vu 6 op 5 Spiller ausgeschwat. Och wann déi geplangte Reform net konnt ëmgesat ginn, ass dat fir den CA e positiivt Resultat. Dat wier der FLQ no e ganz wichtegen Indice, dass déi meescht national Veräiner gutt duerch d'Pandemie koumen a mat dem nämmlechten Effektiv an déi nächst Saison ginn.

De Weekend vum 31. Juli 2021 gëtt déi éischt international Kompetitioun zanter 2 Joer zu Nordhorn an Däitschland gespillt.