Op den Olympesche Summerspiller, déi an ronn 6 Wochen zu Tokio ufänken, ass definitiv kee Lëtzebuerger Karateka dobäi.

Beim Qualifikatiounstournoi zu Paräis sollt et e Sonndeg och fir d‘Pola Giorgetti net duergoen. Den 1. Combat an der Klass iwwer 61 Kilo tëscht der Lëtzebuergerin an dem Dione aus dem Senegal war mat engem 1:1 op en Enn gaangen. D'Géignerin hat awer e Senchu-Virdeel an ass weiderkomm. D‘Giorgetti gouf net repechéiert.

E Freideg an e Samschdeg haten d'Jenny Warling, d'Kimberly Nelting an den Jordan Neves sech jo scho net fir Olympia qualifizéiere kënnen.