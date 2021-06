En Dënschdeg huet de Lëtzebuerger Olympesche Comité, d'Selektioun fir d'Olympesch Spiller matgedeelt.

9 Lëtzebuerger Sportler si sécher dobäi an de Charel Grethen an d'Julie Meynen hu gutt Chancen, fir och zu Tokio mat dobäi ze sinn. Fir de Chef de Mission Heinz Thews hunn awer nach zwee Sportler berechtegt Chancen, fir selektionéiert ze ginn.

Souwuel am Bou- wéi och am Trapschéissen kann een noselektionéiert ginn. Dat heescht, wann NOK-Plazen net besetzen, rëtschen déi automatesch an de Ranglëschten erof an da ginn déi nees nei verdeelt. An do hu mir der zwee, déi duerch hire Weltranking ganz gutt Chancen hunn: De Jeff Henckels am Bouschéissen an de Lyndon Sosa am Trap, deen an der Weltranglëscht op der Plaz 32 steet. Mir mussen awer nach bis Enn vum Mount ofwaarden.

D'Olympesch Spiller fänken den 23. Juli un an daueren bis den 8. August.