Dëse Weekend stinn zu Esch déi national Championnater an der Liichtathletik um Programm.

Ee vun de Favoritten op den Titel bei den Hären iwwer 1.500 Meter ass de Charel Grethen. Fir den Athlet aus dem Cosl-Elittekader ass d‘Championnat keen onwichtege Rendez-vous, well d’Participatioun fir d’olympesch Spiller nach net garantéiert ass.

De Charel Grethen ass op der leschter Ligne droite, wat d'Qualifikatioun fir d’olympesch Spiller ugeet. Déi ass nämlech nach net an dréchenen Dicher. Den 29 Joer ale Leefer, dee momentan knapp iwwer der zäitlecher Norm läit, ka sech och iwwert d'Weltranglëscht fir Tokio qualifizéieren. Dowéinst ass et wichteg, bei den nationale Meeschterschafte weider Punkten ze sammelen.

4 National Rekorder ass de Charel Grethen dëst Joer scho gelaf. D’Form passt deemno.



De Moment fillt sech de Mëttelstreckeleefer kierperlech gutt. An awer stinn e puer Rendez-vouse beim Kiné an Osteopath am Kalenner. Dat sinn awer keng Seancen, déi beonrouegen.



No den nationale Meeschterschaften um Weekend steet nächst Woch en Dënschden nach eng Course zu Luzern um Programm. Duerno muss de Charel Grethen sech gedëllegen an e bëssen hoffen. Den 1. Juli annoncéiert déi international Liichtathletikfederatioun, wat fir eng 45 Athleten d’Qualifikatioun fir d’1.500-Meter-Kompetitioun gepackt hunn.