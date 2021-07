Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Serie Olympia-Sportler Charel Grethen / Rep. Fränky Hippert

D'Liichtathletik steet awer eréischt an der zweeter Woch um Programm. Zu Tokio si genee wéi zu Rio viru 5 Joer zwee FLA-Athleten dobäi. Dës Kéier sinn et net d'Charline Mathias an de Charel Grethen, ma de Bob Bertemes an de Grethen.

De Charel Grethen huet schwiereg zwee Joer hannert sech. Eng Operatioun un der Achillesseen am Summer 2019 huet de séierste Lëtzebuerger op de 1500 Meter gebremst:

"Du hunn ech schnell missen an den Training zeréckkomme fir d'Olympesch Spiller 2020. Du koum Corona dertëscht. Dat huet mer du méi Zäit ginn, fir mech nees opzebauen."

De Mëttelstreckeleefer konnt awer op d'Kompetenz vun sengem Trainer zielen:

"De Camille Schmit weess genee, wat e mécht, ech vertrauen him do ganz."

Den 29 Joer alen Athlet vum CSL konnt 2016 zu Rio schonn eng éischte Kéier olympesch Loft richen. De Charel Grethen weess, datt et zwar net fir de ganz grousse Coup duergeet, mat e Minimalzil gëtt et awer:

"Op esou olympesche Spiller muss ee sech net huele loossen, fir alles ze probéieren. Hei wär mäin Zil, fir an d'Halleffinall ze kommen. Dat ass awer e ganz schwéiert an héicht Zil."

Besonnesch bei de Lafcourssen ass ëmmer eng exzeptionell Ambiance an engem Olympiastadion. Dat ass dës Kéier, wéinst dem Covid, an de quasi eidelen Tribüne jo e bëssen anescht:

"Jo, et ass immens Schued, datt keng Spectateuren am Stadion sinn. Mä nach méi schued ass, datt mer 48 Stonnen no eise Kompetitiounen Tokio musse verloossen. Esou kann een net vun der Stëmmung am Team profitéieren an déi aner Sportler kenneléieren."

De Charel Grethen huet no senger Blessure de Lëtzebuerger Rekord direkt 4 Mol verbessert, an dee steet elo bei 3 Minutte 36 Sekonnen a 75 Honnertstel. Och wann dem Sportzaldot 1 Sekonn a 75 Honnertstel gefeelt haten, fir iwwert d'Norm dobäi ze sinn, esou konnt sech de Mëttelstreckeleefer seng zweet Participatioun bei Olympia iwwert d'Weltranglëscht sécheren.