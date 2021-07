Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Serie Olympia-Sportler Bob Bertemes / Rep. Fränky Hippert

De Bob Bertemes ass dee Lëtzebuerger Sportler, deem dat bescht Resultat bei Tokio2020 zougetraut gëtt.

"Effektiv en Ausräisser vum Bob aus duerchaus méiglech, seng Physis ass wonnerbar, hien huet och schnell reaktiv Muskelen. Wann hie seng Technik trëfft, kann hien och ganz wäit stoussen", sou de President vum Comité Olympique André Hoffmann.

De Bommstousser hat scho virun zwee Joer seng Qualifikatioun geséchert, dat mat dem deemools neie Lëtzebuerger Rekord vun 21,29 Meter bei engem Meeting a Bosnien-Herzegowina:

"U sech wousst ech guer net, datt ee sech do scho konnt qualifizéieren. Ech si positiv gestëmmt, datt mer dat hikréien, et ass nach kee Stress, et ass Virfreed."

An Tëschenzäit huet de Bob Bertemes zwee Mol schonn iwwer 22 Meter gestouss. De Lëtzebuerger Rekord steet elo bei 22,22 Meter. De Confinement huet den Training net méi einfach gemaach, an dach ass och de Weltrekord vum Ryan Crouser op 23,37 Meter verbessert ginn, dozou de Lëtzebuerger Liichtathlet, deen zu Mannheim lieft an trainéiert:

"Et huet sech schonn ofgezeechent, datt e géif falen, et ass cool datt een elo Deel vun dëser Zäit am Bommstoussen ass, an elo wëll een dee Rekord och briechen."

Keng Spectateuren am Olympiastadion, datt gëtt och ganz komesch fir de Lëtzebuerger Koloss:

"Et ass Schued, et wär cool gewiescht, op d'mannst mat japanesche Spectateuren. Et war och vläicht entweder déi Spiller, wéi mer se elo hunn, oder guer net , dann hunn ech léiwer déi esou."

D'Qualifikatioun am Bommstoussen ass fir de Bob Bertemes den 3. August. D'Final fir de fréiere Militär-Vizeweltmeeschter wär dann zwee Deeg drop.