Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Olympia Virschau Raphaël Stacchiotti / Rep. Jeff Kettenmeyer

Fir déi 4. an awer och leschte Kéier wäert de Raphaël Stacchiotti un den Olympesche Spiller deelhuelen.

No Peking, London a Rio geet de Lëtzebuerger Schwëmmer op seng leschte Participatioun duer. De Raphaël Stacchiotti huet dat lescht Joerzéngt de Lëtzebuerger Fändel am Schwammen héich gehalen. Apropos Fändel, genee dësen huet hien 2008 zu Peking am Alter vun nëmmen 16 Joer dierfen op der Erëffnungszeremonie droen.

"Dat ass ee Moment, deen een ni wäert vergiessen. Vläicht wier et just nach mat enger Goldmedail ze toppen. Mä fir e puer Minutte laang ee ganzt Land kënnen ze representéieren, ass fir mech dat Gréisst. Et ass deen houfregste Moment a menger Karriär."

Datt Dreem kënne Realitéit ginn, huet hie schonns méi dacks bewisen, ma datt et genee 4 mol mat Olympia geklappt huet, ass och net ouni Bedeitung.

"Vu klengem un ass 4 meng Liblingszuel. Dat war ëmmer mäin Dram, fir kënne 4 Mol op Olympesch Spiller ze goen. Verschidden Ziler, wéi zum Beispill eng Halleffinall, hunn ech zwar net gepackt, an och dëst d'Joer wäert dat warscheinlech net klappen."

Déi lescht Deeg war de Raphaël Stacchiotti schonns an engem Trainingslager a Japan, en Donneschdeg geet et da fir hien an d'Olympescht Duerf.

"Den 22. reesen ech an d'Duerf an, den 23. ass d'Erëffnungszeremonie, den 28. schwammen ech an den 30. reesen ech nees of, et ass also alles getimed."

An och wann et vläicht net méi duergeet, fir un al Rekorder erunzekommen, fir de Raphaël Stacchiotti steet op senge leschten Olympesche Spiller virun allem de Spaass am Virdergrond.