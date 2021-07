Den däitsche Véierer-Kajak zielt zu den Toppfavoritte bei den Olympesche Spiller zu Tokio - um Wee dohinner gouf d'Boot elo beschiedegt.

Een Totalschued un hirem Véierer-Kajak op der Rees op Tokio huet déi däitsch K4-Crew ëm de Routinier Ronald Rauhe kuerz virun den Olympesche Spiller schockéiert.

D'Boot gouf nämlech beim Verlueden zu Lëtzebuerg duerch ee Gabelstapler esou uerg beschiedegt, datt et net méi fir Coursse genotzt ka ginn.

Dat besonnescht ass, datt et de Kajak an dëser Bauweis nëmmen zweemol gëtt. En Donneschdeg soll deen 2. Kajak a Richtung Japan geschéckt ginn an der Hoffnung, datt deen nach mat Zäiten ukënnt. Zu Tokio gëtt et wuel een Ersatzkajak, mä dat ass just ee Prototyp.