An der Nuecht op en Dënschdeg um 2.16 Auer ass de Charel Grethen bei den Olympesche Spiller am zweete Virlaf iwwer 1.500 Meter un den Depart gaangen.

Iwwerdeems de Lëtzebuerger an den éischte Ronne Problemer hat, sech ze positionéieren, ass hien als Éischten op déi lescht 400 Meter gaangen. Hei huet den 29 Joer ale Leefer sech festgebass an ass um Enn als 6. a sengem Virlaf an d'Zil komm, dat an enger Zäit vun 3 Minutten, 41 Sekonnen an 90 Honnertstel. Domat huet hie sech fir d'Halleffinalle qualifizéiert.

Mam Marcin Lewandowski aus Polen war och ee vun de Favoritten op eng Medail am Virlaf vum Lëtzebuerger mat dobäi, ma deen ass op der leschter Ronn gefall an hat domat keng Chance méi, sech fir déi nächst Ronn ze qualifizéieren. Spéiderhi gouf hien awer nach op Decisioun vun de Responsabele mat an d'Halleffinalle geholl.

D'Halleffinalle sinn en Donneschdeg géint 13 Auer eiser Zäit.

