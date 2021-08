En Donneschdeg stoungen d'Halleffinallen an der Course iwwer 1.500 Meter um Programm, wou och de Charel Grethen un den Depart gaangen ass.

An hei huet de Lëtzebuerger fir déi nächst Iwwerraschung gesuergt a sech fir d'Finall iwwer 1.500 Meter bei den Häre qualifizéiert. Mat enger Zäit vun 3 Minutten, 32 Sekonnen a 86 Honnertstel, woumat hie bal 4 Sekonnen ënner sengem nationale Rekord bleift, ass hien a senger Halleffinall als 7. iwwer d'Arrivée gelaf. Säin alen nationale Rekord louch bei 3 Minutten, 36 Sekonnen a 75 Honnertstel.

Hie war zwar net an den Top 5 vu senger Halleffinall, ma hie konnt sech awer den Ticket fir d'Finall sécheren, well hien déi zweetbescht Zäit ënner de Leefer hat, déi net an den Top 5 waren.

De Kenianer Asbel Kipsang huet iwwerdeems mat enger Zäit vun 3 Minutten, 31 Sekonnen a 65 Honnertstel en neien Olympesche Rekord opgestallt.

D'Finall iwwer 1.500 Meter ass e Samschdeg um 13.40 Auer eiser Zäit.

Am Joer 1952 hat de Josy Barthel op den Olympesche Spiller zu Helsinki iwwer 1.500 Meter d'Goldmedail gewonnen.