Véier Joer no der Victoire vum Weltmeeschtertitel bei de Juniorinnen huet d'Kimberly Nelting e weidere grousse Succès gefeiert.

E Sonndeg huet sech d'Kimberly Nelting bei der Jugend-Europameeschterschaft am Karate zu Tampere a Finnland d'Goldmedail am Kumite (-61 kg) geséchert. An der Finall huet sech d'Lëtzebuergerin mat 1:0 géint d'Jennifer Zameto behaapt.

Dobäi hat déi 20 Joer al COSL-Athletin schonn an hirem éischte Match ferm ziddere missen. Bis 16 Sekonne viru Schluss louch d'Kimberly Nelting mat 0:1 hannen, huet de Kampf dunn awer nach a leschter Sekonn fir sech decidéiert. Duerno gouf et Victoirë géint d'Polin Godlewska, Bozhinovska aus Nordmazedonien a Pottiez aus der Belsch.

An der Finall huet d'Jennifer Zameto aus Frankräich gewaart. D'Kimberly Nelting huet gedëlleg op hir Chance gewaart a krut déi dann och 21 Sekonne viru Schluss. Dee Punkt konnt si dann och bis zum Schluss verdeedegen.

Nom Weltmeeschtertitel 2017 bei de Juniorinnen ass et den zweete groussen Exploit fir d'Kimberly Nelting op internationaler Bün.