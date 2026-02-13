RTL TodayRTL Today
Enovos League an der RTL Live ArenaDe Spëtzematch T71 Diddeleng géint Sparta Bartreng bei den Dammen um 18.30 Auer am Livestream

E Freideg ass am nationale Basketball-Championnat bei den Dammen den 2. Spilldag vum zweeten Tour.
Fir den Optakt kënnt et e Freideg den Owend um 18.30 Auer zum Spëtzematch tëscht dem Leader T71 Diddeleng an der Sparta Bartreng.

Déi weider Partië vum Owend, och déi vun den Hären, kënnt Dir wéi gewinnt an der RTL Live Arena suivéieren.

De Livestream vu weidere Matcher aus der Enovos League an der RTL Live Arena

De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.

