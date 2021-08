Dem Bommstousser seng Kompetitioun ass de 4. September. Hien huet domadder nach e wéineg Zäit, fir sech un d'Konditiounen ze gewinnen.

Vum 24. August bis den 5. September sinn Paralympics zu Tokio. Mam Tom Habscheid ass deen eenzege Lëtzebuerger mat um Depart, deen en Méindeg an der japanescher Haaptstad ukomm ass. Hien ass mat grousser Motivatioun an Ambitiounen op Tokio gereest.

PDF Schreiwes LPC

8 Géigner waarden op de Lëtzebuerger, deem seng Saisonsbeschtleschtung aktuell bei 14,53 Meter läit. Opgestallt huet hien déi bei der Paralympics-EM zu Bydgoszcz a Polen a gouf domat och Vize-Europameeschter. Déi Meeschterschaft war am Juni vun dësem Joer. De 35 Joer alen Tom Habscheid war schonn 2016 zu Rio dobäi, deemools war hien dee 7. ginn. Zu Tokio ginn allerdéngs verschidde Kategorien zesummegeluecht.

D'lescht Joer war den Athlet blesséiert. Déi lescht Zäit goufen et bal keng Kompetitiounen, esou datt een déi international Konkurrenz net ganz gutt aschätze kann. D'Virfreed ass do an et soll schonn e bessert Resultat eraussprange wéi bei de leschte Spiller.

Tom Habscheid & Marc Schreiner / Reportage Serge Olmo

1984 hat Lëtzebuerg déi lescht Medail gewonnen. Fir de Marc Schreiner, President vum Lëtzebuergesche Paralympesche Comité, kann ee sech eventuell eng Medail vum Tom Habscheid erwaarden.

Et sinn dat déi 16. Paralympesch Summerspiller, bei deene ronn 4.300 Athleten aus 160 Natiounen ëm d'Medaile wäerte streiden. Lass geet et en Dënschdegowend mat der Zeremonie d'Ouverture un.