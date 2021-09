Et ass fir déi 45. Kéier, wou sech all passionéiert Leefer zu Walfer Rendez-vous ginn, ob lizenzéiert oder net.

12 km, 5,7 km oder 1 km fir déi Kleng, fir jiddereen ass eppes derbäi. Dës Jubiläumsausgab war eigentlech scho fir 2020 geplangt. Do ass se awer corona-bedéngt ausgefall. D'ASBL Walfer Vollekslaf an hir Presidentin Marianne Dondelinger hunn awer all méiglech Efforte gemaach, fir alles nozehuelen.

45. Walfer Vollekslaf/Reportage Guy Seyler

De Parcours gouf aus verschiddenen Ursaachen op genee 12 km fixéiert. D’Participatioun ass hei op 2.000 Leefer limitéiert. Wiem dat ze vill ass, dee ka sech och fir de Parcours vu 5,7 km aschreiwen.

Dat ass och déi Streck fir de sougenannten Challenge Marc Savic, deen a Kollaboratioun mat der Lasel gemaach gëtt. Priméiert ginn hei déi séierste Leefer, awer och déi zueleméisseg stäerksten Ekipp.

Den Hannergedanken hei ass, nom Lockdown déi Jugendlech erëm aus der Computer- an Handywelt fortzezéien a Sport ze maachen.

Well dat Ganzt als CovidCheck-Event organiséiert gëtt, geet den Accès an d’Zone de Depart nëmme mat "3G".

D’Course vun de Minien ass fir Gruppen, déi vun enger erwuessener Persoun (Enseignant, Educateur, Moniteur) begleet sinn.

Si maachen och all Efforten, fir ëmweltfrëndlech ze sinn. Si schaffen drun, fir de Green-Event-Logo ze kréien.

Beim Offall gëtt en Tri gemaach, Plastik gëtt esou vill wéi méiglech evitéiert, d’Uebst ass Fairtrade. E besonneschen Effort maache si awer, fir datt esou vill Leit wéi méiglech mam ëffentlechen Transport op Walfer kommen.

Jiddereen, dee mam Zuch kënnt, kritt e Bong, mat deem hien en Abonnement an der Pidal-Sauna, Fitness a Piscine gewanne kann.

Wann Dir Iech bis den 20. September umellt, kritt Dir Ären Dossard heemgeschéckt. Méi spéit musst dir en ofhuelen. Bis de 26. September zielt den normalen Tarif. Duerno gëtt d'Inscriptioun méi deier. Allerleschten Termin, fir sech unzemellen, ass awer de Virowend. Den Dag selwer geet näischt méi.

De Walfy leeft och dës Kéier erëm mat. Dat ass de Lëtzebuerger Champion iwwer 1.500 m, de Charel Grethen.

Méi Detailer fannt dir um Site walfy.lu