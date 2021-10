Zu Jonglënster stoungen 10 km Lafen, 40 km Vëlo an nach eng Kéier 5 km Lafen um Programm.

Eng ronn 200 Athleten an Athletinne waren an deene verschiddene Kategorien um Depart. Um Enn konnt sech de Bob Haller an d'Jacky Mores iwwert den Titel freeën.