E Sonndeg de Moien huet een eng Abberzuel vu Leefer a Leeferinnen an der Stad gesinn, déi mat engem Kompass an enger Kaart ënnerwee waren.

Dat ass awer keng Kaart, wéi een se am Touristebüro kritt, mä eng déi speziell fir dësen Orientéirungslaf gezeechent gouf a mat där déi ronn 500 Participanten eréischt beim Depart Bekanntschaft gemaach hunn.



Opgedeelt an 9 verschidde Kategorien, hunn d’Orientéierungsleefer sech op d’Sich gemaach vun de verschiddene Kontrollpunkten. Fir déi längste Streck waren et der 38, verschiddener gutt verstoppt.

Sollt een e Kontrollpunkt verpassen, da figuréiert een herno net am Klassement. Gewënner ass dee deen de Parcours am schnellsten zréckleet. D’Chancen si méi grouss, fir de gudde Kaartelieser wéi fir de Leefer.



Dee Jéngste Participant war 2 Joer al. De Papp huet, ënner anerem, d’Aufgab vum Karteliesen iwwerholl. De Stig Berge, war 1970 Weltmeeschter, an d’Passioun vum Orientéirungslaf, stécht scho 70 Joer laang an him.

An de nordesche Länner, souwéi och an Ungarn an an Tschechien huet den Orientéierungslaf eng grouss Traditioun.



De Club zu Lëtzebuerg zielt eng 100 Memberen, déi gréisstendeels aus deene Länner kommen, an deenen den Orientéierungslaf populär ass, awer net nëmmen.



An der Arrivée gouf dann nach verglach a gefachsimpelt, a Kontakter geschloss, wéi de fréiere Weltmeeschter dat elo scho 70 Joer mécht.