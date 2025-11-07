European Cup am Handball
Käerjeng mat héijer Defaite am Allersmatch géint Casa Santa Erice
© Fernand Schmitz
De Lëtzebuerger Champion bei den Damme geet duerch d'13:36-Néierlag mat engem grousse Réckstand an de Retourmatch vum 3. Tour am European Cup.
De Lëtzebuerger Handball-Champion bei den Dammen HB Käerjeng huet um Freideg den Owend am Allersmatch vum 3. Tour vum European Cup däitlech mat 13:36 géint de Favorit aus Italien Casa Santa Erice de Kierzere gezunn. An der Paus louch de Veräin aus dem Grand-Duché mat 10:19 am Réckstand.
D'Jil Reiter huet beim Lëtzebuerger Champion déi meescht Goler markéiert an zwar 6.
De Retourmatch ass e Samschdeg den Owend um 18 Auer an dat och auswäerts a Sizilien.
