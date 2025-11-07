Tennis
Dueller vun den FLT Masters by Cardif Lux Vie goufen ausgeloust
Auslousung vun den FLT Masters by Cardif Lux Vie 2025 (7.11.25)
© Roland Miny
Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.
Vun e Samschdeg u spillen déi bescht Lëtzebuerger Tennisspiller vun der Saison géinteneen, dat am CNT zu Esch.
Gespillt gëtt den Tournoi bis e Sonndeg, de 16. November. E Freideg den Owend goufen dann och d'Renconteren ausgeloust.
