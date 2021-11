Et war de leschte vun den dräi Testmatcher vun der Lëtzebuerger Handballnationalekipp. D'FLH-Formatioun huet mat 28-26 géint d'Amerikaner gewonnen.

Am Kader vum 75ten Anniversaire vun der FLH stoungen e Samschdeg an der Coque um Kierchbierg weider Matcher um Programm. Am 3. Match géint d’USA hunn d’Rout Léiwen e Samschdeg mat 28-26 gewonnen. Schonn e Freideg gouf et no enger enttäuschender Leeschtung eng 24-30 Defaite géint déi selwecht Amerikaner.

E Samschdeg hunn d’Rout Léiwe vun Ufank u géint d’USA vill méi aggressiv verdeedegt an och an der Attack war eng aner Kierpersprooch z’erkennen.

Um Freideg waren d’Lëtzebuerger nach séier 0-4 hannen. Um Samschdeg dogéint konnt no Minutten e 4-1 Avantage notéiert ginn. Nodeems den 1. Match nach 750 Leit suivéiert hunn, waren et um Samschdeg nëmmen nach eng 200 Leit, déi de Wee an d'Coque fonnt hunn. D’Defense war aggressiv, esou datt de Keeper Chris Auger sech virun der Paus richteg an Zeen konnt setzen. An der Attack hu sech d’Spiller endlech eppes getraut. No engem 5-Goler-Avantage an der Paus beim Resultat vu 17-12 war een optimistesch fir déi 2. Hallschent. De Nationaltrainer Nikola Malesevic huet weider zimmlech vill ausgewiesselt, wat normal ass an engem Preparatiounsmatch, och wann de Spillrhythmus e bëssen drënner gelidden huet. No 45 Minutte waren d’Rout Léiwen 22-18 am Avantage.

Et ass spannend bliwwe bis déi lescht Minutt. Déi knapp Lëtzebuerger Victoire ass verdéngt.

Um Samschdeg ass jo och ënnert anerem de Galamatch Däitschland géint Portugal gespillt ginn, dat am Kader vu 75 Joer FLH.