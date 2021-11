Gewannt 15 mol eng Koppel Entréestickete fir de Futtball-Länner Match tëscht Lëtzebuerg an Irland.

Fannt all d'Feeler am Bild op der rietser Säit a gewannt mat e bësse Chance 1 vu 15 Koppele Entréestickete fir de Futtball Qualifikatiounsmatch tëscht de roude Léiwen an Irland dëse Sonndeg am Stade de Luxembourg.

D'Gewënnerinen a Gewënner ginn dëse Freiden (12.11.2021) direkt vun eis kontaktéiert.

Bonne Chance