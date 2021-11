An der Kategorie bis 55 Kilogramm huet d'Jenny Warling et op der WM am Karate zu Dubai an d'Finall gepackt.

An der Halleffinall louch d'Lëtzebuergerin schonns mat 1:5 hannen, wéi hir Géignerin, d'Trinity Allen aus den USA, sech blesséiert an doropshin opginn huet. E Samschdeg muss d'Jenny Warling elo an der Finall géint Ahlem Youssef aus Ägypten untrieden, déi all hir Matcher kloer gewanne konnt. Um Wee an d'Finall huet d'Jenny Warling géint d'Caroline Alberg, d'Maya Schäerer, d'Irina Sharykhina, d'Valentina Toro Meneses an eben d'Trinity Allen gewonnen. De Programm am Iwwerbléck 1. Match:

ALBERG Caroline (DEN) - WARLING Jenny: 1-1 ('Senshu' fir d'Jenny: hatt mécht den 1. Punkt am Match) 2. Match:

SCHAERER Maya (SUI) - WARLING Jenny: 2 - 9 3. Match:

WARLING Jenny - SHARYKHINA Irina (BLR): 2 - 0 4. Match: (= Poolfinall)

WARLING Jenny - TORO MENESES Valentina (CHI): 3 -1 Halleffinall: ALLEN Trinity (USA) - WARLING Jenny: 5 - 1 Finall:

Warling Jenny - YOUSSEF Ahlam (EGY) D'Finall gëtt dëse Samschdeg um 17.40 Auer (Lokalzäit) gekämpft.