Den Tom Schumacher soll zesumme mat sengem Assistent Jeff Wampach den T71 Diddeleng nees op déi richteg Bunnen bréngen.

De Champion am Härebasket huet sech no 11 Defaiten an 17 Spilldeeg an der Woch jo vu sengem Trainer Denis Toroman getrennt. Den Tom Schumacher, deen eréischt d'lescht Saison e Schlussstréch ënnert seng ganz erfollegräich Spillerkarriär gezunn huet, krit an de nächsten Deeg e bëssen Aarbecht.

Trainerwiessel am Härebasket / Reportage Franky Hippert

Virun allem op mentalem Plang muss den neien Trainer-Duo usetzen. Mir probéieren natierlech, d'Jongen opzebauen, hinnen nees Spaass um Basket ze ginn, vum Talent hir si mer ganz gutt opgestallt. Dat einfachst fir d'Moral ass, Matcher gewannen.

An der Woch huet den T71 jo decidéiert, sech vum hirem kroateschen Trainer bei de Senioren ze trennen. Du sinn déi Responsabel op den Tom Schumacher duerkomm, ob hien zesumme mam Jeff Wampach, deen och scho vun der Säit vum Championstrainer Ken Diderich war, d'Responsabilitéit op der Kommandobréck wéilt iwwerhuelen. Si hu gefrot, ob mir d'Ekipp wéilten iwwerhuelen, well mir d'Ekipp jo kennen, de Jeff vun der leschter Saison a well ech jo nach d'lescht Saison mat de Jonge gespillt hunn.

En éischt Zil fir den Tom Schumacher als Trainer mat senger Diddelenger Ekipp ass, fir an de Playoff ze kommen. Natierlech well mer dann de Worst-Case-Zenario evitéiert hätten. Wann s de dann Ënnen dra fäls, ass net ausgeschloss, datt eppes Schlëmmes kéint geschéien.

Den Tom Schumacher kritt de Weekend schonn direkt a sengem éischte Match als Headcoach bei de Senioren en interessanten Challenge, déi Ettelbrécker Etzella ass e Samschdeg den Owend beim T71 op Besuch.