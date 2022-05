Et gouf iwwerzeegend Leeschtunge vun de Lëtzebuerger Athletinnen an Athleten, déi sech fir déi nei Saison preparéieren.

De Charel Grethen an d'Vera Hoffmann ware béid fir ee Mount an engem Stage an Amerika, fir sech op déi nei Saison ze preparéieren. Bei der éischter offizieller Course vun der Saison hu béid Leefer ze iwwerzeege gewosst a fille sech gutt op déi nei Saison preparéiert, wou ënner anerem d'Welt- an d'Europameeschterschaft um Programm stinn.

De Bob Bertemes huet an der Eenzelperformance den Diskus op 95 Meter a 60 Zentimeter geschleidert. Am Bommstoussen huet d'Stephanie Krumlowski 13,97 m gehäit an d'Noémie Pleimling schleidert de Javelot op 46,84 m. Bei den Häre gouf et iwwer 3000 m Lafen eng Victoire fir de Bob Bertemes an enger Zäit vun 8'57''05'''.

Den CSL gewënnt um Schluss den Interclub Championnat souwuel bei den Damme wéi bei den Hären.