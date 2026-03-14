Tëscht Dikrech a Stroossen ass et iwwer 5 Sätz gaangen. Déi éischt 3 Sette waren enk (26:24, 23:25, 25:23). Am véierte Saz konnt Stroossen sech mat 25:18 scho méi kloer duerchsetzen. Den decisiven Duerchgang war mat 15:9 dunn eng kloer Saach, sou dass de VC Stroossen an de Finallen op Luerenzweiler wäert treffen.
Bartreng wollt seng Chancen op d’Finallen nach net begruewen an hat mat 25:20 den éischte Saz géint de VC Luerenzweiler fir sech entscheet. Knapps ass et an den nächsten 2 Sätz hiergaangen, mat all Kéiers dem besseren Enn fir déi vu Luerenzweiler (25:23, 26:24). De 4. a leschte Saz konnten d’Hären aus dem Uelzechtdall kloer mat 25:16 gewannen.
Eng spannend Partie war et tëscht Walfer a Mamer. Déi éischt zwee Sätz gounge mat 28:26 a 25:27 ganz knapps aus. No dem drëtten (17:25) an dem véierten Duerchgang (25:18) war nach ëmmer keng Decisioun gefall, sou datt et an den decisive fënnefte Saz goung. Do konnte sech déi Mamer Damme mat 18:16 duerchsetzen an hunn domat de Best-of-Three-Modus fir sech decidéiert a stinn domat an de Finallen.
Do wäert Mamer op d’Gym treffen. Deenen hiren zweete Match vun den Halleffinallen zu Stengefort war manner serréiert. D’Gym konnt sech kloer mat 3-0 duerchsetzen (15:25, 16:25 a 14:25).
