Och wann d'Juniorinnen et net an d'Finall vun der TeamGym-Europameeschterschaft gepackt hunn, goufe si vun hire Supporter wéi Europameeschterinne gefeiert.

Impressionnant Spréng, Choreographien, déi mat enger mat enger erstaunlecher Synchronitéit duerchgefouert ginn. En Oflaf, dee bis op déi lescht Sekonn mat Prezisioun getimt ass, kee Spillraum fir Langweil, 1.900 Spectateuren, déi fir eng Bommestëmmung suergen. Wann een all dës Elementer an e Ganzt zesumme baut, dann ass een op der TeamGym-Europameeschterschaft. Dës attraktiv, jonk Sportaart huet säin Originn an den nordesche Länner, an och e groussen Deel vun de Supportere komme vun do. Eleng 800 Däne sinn op Lëtzebuerg gereest. Allerdéngs hunn déi lëtzebuergesch Supportere méi wéi matgehalen.

Zanter dem Ufank vun der Schoulvakanz trainéiert déi lëtzebuergesch Nationalekipp 3 Mol an der Woch bis zu 6 Stonnen am Dag, dobäi kennt nach e Stage vun enger Woch a Portugal.

D'Motivatioun, fir heiheem un dëser Europameeschterschaft deelzehuelen, war grouss. An der Team-Gymnastik sinn och d'Jugë gefuerdert. Hei gëtt jiddwer Turnerin sou séier wéi de Blëtz eenzel bewäert, an duerno ginn d'Punkten zesummegezielt. Geturnt gëtt op 2 Statioune mat Spréng, mat 3 Duerchgäng, an eng Statioun mat Buedemturnen. Eis Juniorinnen hate wuel vun enger Qualifikatioun fir d'Finall gedreemt, dofir hätte si missten ënnert déi 8 éischt kommen.

Zum Schluss stoung awer déi 12. Plaz vun 13 um Pabeier. Am Endeffekt war dëst iergendwéi Niewesaach, wann e gesinn huet, dass d'Turnerinne vun hire Supporter wéi Europameeschterinne gefeiert goufen.

D'TeamGym huet zu Lëtzebuerg e grousse Schratt no fir gemaach.