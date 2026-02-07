An der 1. Bundesliga gouf et e wichtegen 2:1-Succès fir St. Pauli géint Stuttgart. Den Danel Sinani stoung vun Ufank un um Terrain. De Mëttelfeldspiller huet de Ball beim 1:0 schéi fir säin Teamkolleeg Saliakas duerchgelooss an huet den 2:0 mat engem Eelefmeter selwer markéiert.
An der Serie B konnt Venedeg eng 2:1-Victoire beim Tabellenzweete Frosinone feieren. De Seid Korac koum net an den Asaz, seng Ekipp huet d’Avance un der Tabellespëtzt op 4 Punkten ausgebaut.
An der Eredivisie huet Heracles Almelo zu Nijmegen 1:4 verluer. Den Yvandro Borges souz de ganze Match op der Bänk.
A Saudi-Arabien stoung den Anthony Moris beim 1:1-Remis vun Al Khaleej bei Al-Taawon déi ganz Partie iwwer tëscht de Pottoen.
An der Schwäiz huet Winterthur 1:1 géint den Tabellenzweete Lugano gespillt. De Marvin Martins stoung net am Kader.
Hei fannt Dir den Iwwerbléck vum internationale Futtball.
Greuther Fürth huet an der 2. Bundesliga 4:5 géint Magdeburg verluer. Den Aiman Dardari stoung vun Ufank un um Terrain, huet awer onglécklech 37 Minutten erlieft. Do gouf hien nämlech beim Stand vun 1:5 ausgewiesselt. D’Ophueljuegd vu senger Ekipp goung awer net duer. Fürth bleift domadder um Wupp vun der Tabell.
D’Resultater an d’Tabell aus der 2. Bundesliga.
An der 3. Liga konnt sech Mannheim 2:1 géint Ulm behaapten. De Vincent Thill gouf vum Luc Holtz an der 77. Minutt agewiesselt.
Bastia konnt sech beim Tabellenzweete vun der Ligue 2 a Frankräich Reims en 0:0-Remis erkämpfen. De Florian Bohnert stoung de ganze Match um Terrain. Bastia bleift um Wupp vun der Tabell an huet den Ament 6 Punkte Retard op eng Net-Ofstigsplaz.
An der 1. Divisioun an Holland souz den Enes Mahmutovic bei der 0:2-Defaite vu senger Ekipp NAC Breda géint Excelsior Rotterdam de ganze Match op der Bänk.