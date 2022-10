An der 3. Ronn vun der portugisescher Coupe verléiert Vilafranquense um Freideg auswäerts mat 0:3 géint den FC Moreirense.

Béid Veräiner spillen an der 2. portugisescher Liga. De Lëtzebuerger Eric Veiga stoung an der Startopstellung vu Vilafranquese, konnt awer näischt un der Néierlag änneren. Als nächst kritt Vilafranquese et um 9. Spilldag an der Liga mam Nacional Funchal ze dinn.

An der 2. Bundesliga huet Hansa Rostock mam Sébastien Thill zu Greuther Fürth gespillt an an der leschter Sekonn nach 2:2-Remis gespillt. De Mëttelfeldspiller souz awer de ganze Match op der Bänk. Fürth ass an der 20. Minutt mat 1:0 duerch den Hrgota a Féierung gaangen. An der 31. Minutt sinn op Säite vun der Hansa den Neidhart an de Lucoqui béis mat de Käpp anenee gerannt. Béid hu mussen ausgewiesselt ginn. Nom Säitewiessel huet de Fröde fir d'Gäscht ausgeglach. Kuerz drop ass Fürth duerch den Ache awer erëm vir komm. No der giel-rouder Kaart fir de Verhoek konnt Rostock sech net vill Chancen erausspillen. An der Nospillzäit konnt de Malone op Eelefmeeter hin dach nach ausgläichen.

An der 2. Divisioun an Holland huet den ADO Den Haag 2:1 bei NAC Breda gewonnen. Den Dirk Carlson stoung bei de Gäscht net am Kader.

Den RFC Seraing mam Timtohy Martin huet an der Belsch beim KVC Westerlo 2:2 gläich gespillt. De Lëtzebuerger Golkipp huet de ganze Match vun der Bänk aus gesinn.