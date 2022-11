E Freideg stinn am Katar déi zweet Matcher an de Gruppen A a B um Programm.

Am Grupp A muss de Katar géint de Senegal untrieden an Holland kritt et mat Ecuador ze dinn. Am Grupp B konnt den Iran den éischte Match vum Dag, géint Wales mat 2:0 gewannen. Wales stoung vun der 85. Minutt un nëmmen nach zu 10 um Terrain. Am leschte Match vum Dag treffen dann England an d'USA openeen.

Grupp B

Iran - Wales 2:0

1:0 Chesmi (98'), 2:0 Rezaeian (101')

Déi éischt Hallschent tëscht Wales an dem Iran war gréisstendeels ausgeglach. Den Iran huet um Ufank héich gepresst a konnt an der 16. Minutt e Feeler an der Defense vun de Waliser provozéieren. De Gol, deen si doropshi geschoss hunn, gouf awer wéinst Abseits erëm oferkannt. Duerno koum Wales dann ëmmer besser an de Match an huet d'Kontroll iwwerholl. Géint déi gutt organiséiert Defense vun den Iraner, konnt d'Ekipp ëm de Gareth Bales sech awer nëmmen eng wierklech gutt Chance erausspillen. Deemno ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.

Déi 2. Hallschent hat dann direkt spektakulär ugefaangen. No engem Konter an der 50. Minutt schéissen d'Iraner direkt 2 mol op de Potto. Den Iran huet an der 2. Hallschent da méi vum Match a koum an der 72. Minutt zu enger weiderer gudder Chance. An der 85. Minutt kënnt et da knëppeldéck fir Wales. No engem laange Ball an d'Spëtzt leeft den Taremi vun den Iraner eleng op de Gol. Den Hennessey am Gol vun de Waliser kënnt eraus, fir de Ball ze klären, ass awer ze spéit an erwëscht säi Géigner mam Fouss am Gesiicht. Den Onparteiesche kuckt sech d'Zeen um Bildschierm un an zéckt duerno déi rout Kaart fir de Golkipp. Duerno geréit Wales ëmmer weider ënner Drock an an der 98. Minutt ass et esouwäit. Nodeems den Allen e Ball, dee Flaach an de Strofraum vu Wales kënnt, an de Réckraum kläert, kann den Chesmi aus 18 Meter den 1:0 fir den Iran markéieren. An der 11. Minutt vun der Nospillzäit kann den Iran dann nach den 2:0 markéieren. Wales wërft alles no vir, veréiert de Ball awer bei der Mëttellinn. De Pouraliganji leeft mam Ball no vir a leet dann op de Rezaeian eriwwer, dee markéiert, esou dass de Match mat engem 2:0 op en Enn geet.

England - USA um 20.00 Auer

Grupp A

Katar - Senegal um 14.00 Auer

Holland - Ecuador um 17.00 Auer