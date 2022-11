Beim Optakt vum zweete Spilldag an der Grupp E konnt sech Costa Rica déi éischt dräi Punkte sécheren.

Grupp E

Japan - Costa Rica 0:1

0:1 Fuller (81')

An den éischte 45 Minutte gouf et net vill Highlights an der éischter Partie vum Sonndeg. Costa Rica hat liicht méi Ballbesëtz a méi Ofschlëss, ma weder si nach d'Japaner hunn de Ball iwwerhaapt emol op de Gol kritt. Déi zweet Hallschent huet Japan sech gerappt an d'Kontroll vum Spill iwwerholl a si haten doduerch och däitlech méi Schëss. Ma den 1:0 koum net vun hinnen, mä vum éischte geféierleche Schoss vu Costa Rica op de japanesche Gol an dësem Match. Et war de Fuller, deen an der 81. Minutt säi Land a Féierung bruecht huet. Japan sollt an de leschte Minutten dëst net méi kënnen dréinen an esou mécht Costa Rica d'Grupp E emol virleefeg ganz spannend.

Spuenien - Däitschland (20h00)

Grupp F

Belsch - Marokko (14h00)

Kroatien - Kanada (17h00)

D'Tabellen am Iwwerbléck