Am 1. Match vun der Wild-Card-Ronn hunn d'San Francisco 49ers mat 41:23 géint d'Seattle Seahawks gewonnen. E geckege Match gouf et fir d'Jaguars.

49ers - Seahawks 41:23

De Rookie Quarterback vun de San Francisco 49ers, de Brock Purdy huet seng Ekipp net am Stach gelooss.

Brock Purdy

D'Geheimfavoritten op de Super Bowl hu virun allem no der Halbzeit-Paus opgetrompt. No zwou Victoiren an der regulärer Saison (27:8 an 21:13), hunn d'49ers och an der K.O.-Ronn näischt ubrenne gelooss géint d'Seahawks. Um Enn stoung et 41:23 zu Gonschte vun de 49ers.

Jaguars - Chargers 31:30

Am zweete Match ass et definitiv manner roueg iwwert d'Bün gaangen. D'Jacksonville Jaguars haten et hei mat de Los Angeles Chargers ze dinn. D'Chargers ware scho mat 27:0 vir an et huet alles no enger klorer Victoire ausgesinn. Ma dunn hunn d'Jaguars ënnert dem Lead vun hirem Quarterback Trevor Lawrence opgedréint. Nieft véier Interceptions an der 1. Hallschent stoungen um Enn och 4 Touchdown-Wërf op sengem Konto.

3 Sekonne viru Schluss konnten d'Jaguars duerch e Field Goal den decisive Punkt markéieren a sech in extremis mat 31:30 géint d'Chargers behaapten.

Um Sonndeg geet et weider an der Wild-Card-Ronn mat de Matcher Buffalo Bills géint Miami Dolphins a Minnesota Vikings géint New York Giants.