Am Elite-Kader stinn dräi Athleten. De Matthieu Osch (Ski Alpin) an d'Gwyneth Ten Raa (Ski Alpin) profitéiere vum olympesche Qualifikatiounsprojet fir déi nächst Wanterspiller. Och d'Marie Schreiber (Cyclocross) ass am Elite-Kader weiderhi vertrueden.
Am selwechte Communiqué huet de COSL confirméiert, datt de Jeff Bauer (Skeleton) an de Peter Murphy (Short Track), déi mat hirer aktiver Karriär opgehalen hunn, net méi Deel vum Elite-Kader sinn.
Och de Promotioun-Kader gouf presentéiert. Hei gehéieren de Joachim Keghian, d'Joyce Ten Raa an den Nikolaj Lindfors aus dem Skip Alpin dozou. Zousätzlech gouf de Lennox Papi am Cyclocross an de Promotion-Kader opgeholl.