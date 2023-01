E Mëttwoch den Owend goufe 5 Matcher vum 18. Spilldag an der däitscher Bundesliga gespillt.

Am Duell tëscht Borussia Dortmund an dem FSV Mainz 05 gouf et um Enn en 2:1. Zwar konnt Mainz an der 2. Minutt duerch e Gol vum Jae-Sung Lee an d'Féierung goen, trotzdeem koum et an der 4. Minutt séier zu engem Gläichstand duerch e Gol vum Julian Ryerson vun Dortmund. Den zweete Gol huet den Giovanni Reyna an der Nospillzäit fir Borussia Dortmund geholl. De Lëtzebuerger Futtballer Leandro Barreiro stoung de komplette Match um Terrain, allerdéngs huet hien och fir zwee Foule gesuergt.

Schonn an der 8. Minutt konnt den Edmond Tapsoba fir Bayer Leverkusen den éischte Gol schéissen. Mam 2. Gol an der 53. Minutt vum Adam Hlozek huet Leverkusen de Virsprong ausgebaut an um Enn 2:0 géint den VfL Bochum gewonnen.

Am Match vum FC Augsburg géint Borussia Mönchengladbach huet de Mergim Berisha fir Augsburg deen eenzege Gol geschoss, woumat den FC Augsburg 1:0 géint Mönchengladbach gewonnen huet. De Lëtzebuerger Yvandro Borges Sanches gouf net bei Mönchengladbach agewiesselt.

Den SC Freiburg an Eintracht Frankfurt hunn um 18. Spilldag an der Bundesliga mat 1:1 gläichgespillt. An der 42. Minutt konnt Freiburg mam Randal Kolo Muani deen éischte Gol schéissen. Kuerz drop an der 47. Minutt huet Frankfurt mam Christian Günter dunn allerdéngs fir de Gläichstand gesuergt.

Den FC Union Berlin huet sech e Mëttwoch mat 2:1 géint Werder Bremen duerchgesat. Den Amos Pieper huet zwar an der 18. Minutt deen éischte Gol vum Match fir Werder Bremen geschoss, ma an der 18. Minutt scho konnt de Janik Haberer den 1:1 fir Berlin schéissen. Den 2:1 huet de Jiri Pavlenka schlussendlech an der 42. Minutt geschoss.