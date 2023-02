Zanter engem hallwe Joer gëtt et hei zu Lëtzebuerg e neie Club. Méi genee zu Garnech. Vëlkerball gëtt do gespillt...

Et ass deen eenzege Veräin hei am Land deen dëse Sport ubitt. Souwuel Dammen ewéi Hären däerfe matspillen.

© Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Zil vun de Veräinsresponsabelen ass et, dës Sportaart hei am Grand-Duché z'etabléieren an och emol eng Federatioun ze grënnen.

Ablécklech ass eemol d'Woch Training. Ëmmer Mëttwochowes tëscht 7 an hallwer 9. Hei ass dann och jiddereen ass wëllkomm.