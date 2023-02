E puer aner grouss Lëtzebuerger Athleten waren awer net um Depart, dat well ënnert anerem d'60 Meter an d'Bommstoussen net um Programm stoungen.

De Metzer Liichtathletik Indoormeeting ass als 8 wichtegste weltwäit agestuuft, eng Kategorie méi héich wéi de Lëtzebuerger Meeting. E puer Performancen déi gëschter realiséiert goufe verdéngen d' Predikat Weltklass. Ugefaange mam Femke Bol.

Iwwer 400 Meter huet d'Hollännerin de 4. beschte Chrono an der Geschicht vun der Liichtathletik realiséiert. Eng Stonn drop, huet dräifach Europameeschterin , den hollänneschen Indoorsrekord iwwert 200 Meter gebrach.D'Yaroslava Mahuchikh huet mat 2 Meter 02 eng Jores Weltbeschtleeschtung am Héichsprong opgestallt. D'Ukrainerin blouf nëmme 6 Zentimeter vum Weltrekord ewech.

Leider stoungen d'Hürden, d'60 Meter an d'Bommstoussen net um Programm, esou dass eis Bescht Bertemes, Graillet, Rausch a Van der Weken net untriede konnten, an et blouf just nach de Charel Grethen deen an enger AFinal am Asaz war. Aner Lëtzebuerger sinn an de B Finalë gelaf, wéi de Bob Bertemes deen op den 3000 Meter, 4. gouf, an de Gil Weicherding deen als 11. e neien U23 Rekord realiséiert huet. De Charel Grethen, huet an der Finale vum 3000 Meter, de Fändel héich gehalen. Wann een den Dag virun der Kompetitioun, den CSL's Athlete héieren huet, da war een net iwwerrascht dass hien e groussen Deel vun der Course am hënneschten Deel vum Grupp verbruecht huet.

De Charel Grethen war op Besuch am Studio No sengem Exploit zu Metz beim Indoormeeting war de Charel beim Tim Hensgen am Interview.

Mat enger 4. Plaz, an engem neien nationale Rekord huet den Ausdauertest geklappt, an den Héichtentraining a Südafrika sech gelount. De Charel Grethen huet och Culot gewisen ,wéi hien sech un d'Spëtzt gesat huet, an et konnt een erëm eng Kéier feststellen, dass den 30 Järegen sech net verstoppt a sech richteg wuel fillt, bei groussen Evenementer.