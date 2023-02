De Schwäizer huet sech zu Courchevel virum Loic Meillard an dem Marco Schwarz duerchgesat.

Bei der Ski-Weltmeeschterschaft zu Courchevel a Frankräich huet de Schwäizer Marco Odermatt e Freideg d'Goldmedail am Riseslalom gewonnen. Dat viru sengem Landsmann Loic Meillard an dem Éisträicher Marco Schwarz. Den Odermatt hat bei dëser Weltmeeschterschaft och schonn den Titel an der Offaart gewonnen. Deen Doublé hat fir d'lescht den Norweger Aksel Lund Svindal am Joer 2007 realiséiert.

De Lëtzebuerger Matthieu Osch koum op déi 43. Plaz.