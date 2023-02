Al Wehda huet Abha mat 2:1 an der Premier League a Saudiarabien geklappt a Sparta Rotterdam huet géint den FC Utrecht de Kierzere gezunn.

An der Premier League a Saudiarabien huet Al Wehda 2:1 géint Abha gewonnen. Schonn an den éischten 20 Minutte vum Match konnt Al Wehda mat de Goler vum Fajr F. (1:0) an dem Islam Hawsawi (2:0) a Féierung goen. De Lëtzebuerger Futtballer Gerson Rodrigues, dee bei Al Wehda spillt, gouf an der 57. Minutt vum Match fir den Al-Ghamdi agewiesselt a krut an der 74. Minutt eng giel Kaart.

Den FC Utrecht huet e Freideg den Owend an der Eredivisie mat 3:0 géint Sparta Rotterdam gewonnen. Déi éischt Hallschent vum Match war am Verglach mat der zweeter éischter roueg. Ma vun der 74. Minutt u konnten d'Spiller vum FC Utrecht sech duerchsetze mam éischte Gol vum Jensen V. An der 88. Minutt koum et mat engem Gol vum Boussaid O. dunn zum 2:0. Den drëtte Gol huet den Descotte A. geschoss. De Lëtzebuerger Mica Pinto, dee fir Sparta Rotterdam spillt, war vun Ufank un dobäi, bis hien an der 83. Minutt géint den Namli Y. ausgewiesselt gouf.