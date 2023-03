Dat melle verschidde Medien den Dag, éier de Roberto Martinez säi Kader fir déi zwee Matcher an der EM-Qualifikatioun offiziell bekannt gëtt.

Den CR7 kéint deemno am Match géint Lëtzebuerg am Stade de Luxembourg dobäi sinn. Nodeems Portugal bei der Weltmeeschterschaft am Qatar fréi eliminéiert gi war, war dem 38 Joer ale Stiermer seng Zukunft a der Seleção nach onkloer.

Portugal spillt nächst Woch fir d'éischt géint Liechtenstein, éier e Sonndeg Lëtzebuerg de Géigner ass.