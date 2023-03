En Donneschdeg den Owend spillt déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp hiren éischten Qualifikatiounsmatch fir d’Europameeschterschaft 2024 an Däitschland.

Zum Optakt heescht de Géigner Slowakei. D'Nummer 54 vun der FIFA-Weltranglëscht huet sech zanter 2010 fir kee grousst Turnéier méi qualifizéiert an ass zanterdeem am Wandel. Bis e well goufen et fënnef Dueller mat Lëtzebuerg, dee leschten am Joer 2015.

FLF-Selektioun an der Slowakei / Reportage Sam Rickal

An do huet ee sech mat 2:4 heiheem misse geschloe ginn. D’Goler aus Lëtzebuerger Siicht haten deemools den Mario Mutsch an de Lars Gerson geschoss. An deenen 8 Joer hu béid Ekippe sech staark verännert. Mam Laurent Jans, dem Christopher Martins, dem Lars Gerson, dem Sebastien Thill an dem Anthony Moris sti fir e Mëttwoch fënnef Spiller am Lëtzebuerger Kader, déi 2015 mat dobäi waren.

Bei de Slowake si véier Stéck vun deemools nach dobäi, dorënner och de Robert Mak, deen den 3:0 fir seng Faarwe markéiert huet. Hautzedaags heeschen d’Top-Stars net méi Marek Hamsik oder Adam Nemec, mä Milan Skriniar vum Inter Mailand oder och Stanislav Lobotka vun Neapel.

© Gilles Tricca Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Zanter 2018 ass Lëtzebuerg ëmmer mat enger Victoire an d’Joer gestart. Ausser 2021, wou een an engem Frëndschaftsmatch géint de Katar de Kierze gezunn huet. Mat der Slowakei a Portugal spillen d’Rout Léiwen awer dëst Joer zum Optakt direkt géint déi zwee wuel stäerksten Ekippen aus dem Grupp. Wuel net deen dankbarsten Optakt-Programm.

De Match tëscht de Lëtzebuerger an de Slowake gesitt Dir en Donneschdeg den Owend um RTL Zwee, de Match géint Portugal e Sonndeg.