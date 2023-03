Gold ass un Däitschland gaangen, Bronze un d'USA.

Déi Lëtzebuerger Ekipp goufe vertruede vum Jean-Marie Weber, Nico Daubenfeld, Frank Obertin, Jean-Claude Schuller, Thed Klauner a Marc Mertens.

Bei Fernschach gëtt Schach gespillt, an deem d'Spiller sech d'Zich meeschtens elektronesch Zoukomme loossen, respektiv online spillen. Hei ass am Géigesaz zu konventionelle Schach-Turnéieren den Asaz vun Hëllefsmëttel net verbueden an dauert dohier och entspriechend laang.

